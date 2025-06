Ansia sorrisi e speranze | maturità la prima è andata Sospiro di sollievo

Tra ansie, sorrisi e speranze, i giovani di Firenze affrontano con coraggio la prima prova di maturità 2025. Un sospiro di sollievo e nuove emozioni si intrecciano in questa giornata che segna un passo importante nel loro percorso di crescita. La fiducia nelle tracce proposte si riflette negli sguardi di chi, tra sfide e sogni, si prepara a scrivere il proprio futuro. E ora, si apre ufficialmente il capitolo successivo...

Firenze, 18 giugno 2025 – Buona la prima per i circa ottomila ragazzi di quinta liceo e degli istituti tecnici e professionali di Firenze, che hanno apprezzato, per buona parte, le tracce dell’ esame di Italiano. “Ce le aspettavamo”, ci dice Giovanna del Castelnuovo, che prospettava Pasolini, forse anche per i 50 anni dalla morte del poeta, regista e narratore. Lei ha scelto la traccia B2, quella sulla parola ‘Rispetto’, che a quanto ci dicono i ragazzi, sembra essere stata la più quotata, anche al Liceo Michelangelo e all’Istituto tecnico commerciale Duca D’Aosta. Una parola importante per Treccani, che l’ha menzionata come parola dell’anno 2024 e che la traccia riportava attraverso l’articolo di Roberto Maccioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it