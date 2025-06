Annamaria Sartori trovata morta in casa | indagato il figlio che era con lei

Una tragica scoperta scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa. Il figlio, presente al suo fianco, è ora indagato per omicidio aggravato dalla parentela, in attesa di autopsia e approfondimenti. Una vicenda che mette in luce temi delicati e importanti, lasciando aperti molti interrogativi sulla verità dietro questa tragica perdita.

Il figlio di Annamaria Sartori, la donna di 86 anni trovata morta sul pavimento della sua abitazione a Rovereto (Trento), è finito sul registro degli indagati per omicidio aggravato dalla relazione di parentela. Secondo la procura si tratta di un atto dovuto per poter disporre l’autopsia sul. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Annamaria Sartori trovata morta in casa: indagato il figlio che era con lei

