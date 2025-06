Annamaria Sartori il figlio indagato per omicidio aggravato

L'attenzione si concentra sulla vicenda che ha scosso Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, trovata morta nella propria abitazione, e il suo figlio ora indagato per omicidio aggravato dalla relazione di parentela. La procura ha agito come atto dovuto per consentire l'autopsia, fondamentale per chiarire le cause di questa tragica perdita. Gli esami autoptici, attesi con trepidazione, potrebbero svelare dettagli cruciali su un caso che tiene in sospeso tutta la comunità .

È indagato per omicidio aggravato dalla relazione di parentela il figlio di Annamaria Sartori, l’86enne trovata morta sul pavimento di casa, a Rovereto, in via Sticcotta. Per la procura è un atto dovuto per poter disporre l’autopsia sul corpo dell’anziana, con gli esami autoptici che saranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Annamaria Sartori, il figlio indagato per omicidio aggravato

In questa notizia si parla di: annamaria - sartori - figlio - indagato

Annamaria Sartori, è giallo sulla morte dell'anziana trovata a Rovereto - Una scena che scuote la comunità di Rovereto: Annamaria Sartori, ottantasette anni, trovata senza vita nel suo appartamento.

(? Daniela Corneo) Si definisce «figlio d’arte». Sua madre era una dottoressa di famiglia oggi in pensione. Quel lavoro l’ha visto da dentro casa e se ne è appassionato. Nel 2021 è entrato in convenzione con la Ausl di Imola. «Avevo il mio ambulatorio con 7 Vai su Facebook

? Annamaria Sartori, il figlio indagato per omicidio aggravato; Trovata morta in casa a Rovereto, indagato il figlio che era con lei. Oggi l’autopsia sul corpo di Annamaria Sartori; Giallo a Rovereto, anziana trovata morta dopo aver attivato il telesoccorso: il figlio indagato per omicidio aggravato.

Una donna di 86 anni è stata trovata senza vita in casa a Rovereto, indagato il figlio per omicidio - La vittima, poco prima di morire, era riuscita a lanciare l'allarme utilizzand ... Riporta msn.com

Anziana trovata morta in casa a Rovereto: il corpo sul pavimento, indagato il figlio di 60 anni - La vittima, poco prima di morire, era riuscita a lanciare l'allarme utilizzando il dispositivo di telesoccorso che indossava sempre ... Secondo msn.com