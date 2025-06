Anna Tatangelo mamma bis dopo 15 anni l’annuncio della gravidanza

Dopo 15 anni, Anna Tatangelo torna a condividere una gioia immensa: è incinta e pronta a vivere un nuovo capitolo di amore e speranza. Con un messaggio emozionante su Instagram, la cantante di Sora ha annunciato l’arrivo di una piccola vita, simbolo di rinascita e libertà. Un momento che segna un emozionante ritorno alla maternità, pieno di aspettative e sogni da custodire. La famiglia Tatangelo si prepara ad accogliere una nuova stella.

(Adnkronos) – Anna Tatangelo è incinta. A condividere la notizia con il suo pubblico è la stessa cantante di Sora con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anna Tatangelo mamma bis dopo 15 anni, l’annuncio della gravidanza

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - mamma - anni

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

Anna Tatangelo 03 Agosto 2025 Campofranco(Cl)Piazza Francesco Crispi DalVivo Vai su Facebook

Anna Tatangelo incinta, sarà mamma per la seconda volta; Anna Tatangelo è incinta: la prima foto con il pancino. E in molti chiedono: Ma chi è il padre?; Anna Tatangelo di nuovo mamma, la reazione del figlio Andrea (nato dall'amore per Gigi D'Alessio).

Anna Tatangelo mamma bis dopo 15 anni, l'annuncio della gravidanza - A condividere la notizia con il suo pubblico è la stessa cantante di Sora con un post su Instagram. reggiotv.it scrive

Anna Tatangelo incinta, ecco chi è il padre del figlio che aspetta - Anna Tatangelo è incinta, ma chi è il padre del bambino che aspetta? Secondo donnapop.it