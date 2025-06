Anna Tatangelo incinta la cantante sarà di nuovo mamma

Anna Tatangelo, la celebre cantante italiana, sta per abbracciare nuovamente la gioia della maternità. Con un cuore colmo di emozione, ha condiviso sui social una foto che svela il suo lieto via, lasciando i fan senza parole. Alla seconda gravidanza, Anna continua a testimoniare la sua dolcezza e il suo amore incondizionato. E proprio come Alessandra Amoroso, anche lei sogna di portare il suo pancione sul palco: “Oggi sei tu...”

Anna Tatangelo diventerà nuovamente mamma. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante che questa mattina ha pubblicato una foto che lascia poco all'immaginazione sui suoi profili social ufficiali. L'artista 38enne è alla sua seconda gravidanza e ha accompagnato lo scatto con parole dolcissime rivolte al nascituro. Alessandra Amoroso: “Io, sul palco col pancione. Tour aspettando Penelope”. Il messaggio di Anna Tatangelo al figlio. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà” ha scritto Tatangelo rivolgendosi direttamente al bimbo o alla bimba che porta in grembo. "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anna Tatangelo incinta, la cantante sarà di nuovo mamma

