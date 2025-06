Anna Tatangelo incinta dopo 15 anni l’annuncio da sola sui social | La mia scelta di libertà Le voci sul padre allenatore di calcio

Dopo quindici anni, Anna Tatangelo torna a sorprendere il pubblico annunciando la sua seconda gravidanza con un messaggio di forza e autonomia sui social. Una scelta coraggiosa che celebra la libertĂ personale, lasciando spazio alle emozioni piĂą genuine e alle voci di supporto che la circondano. Tra entusiasmo e pettegolezzi, la cantante dimostra ancora una volta come la strada verso la felicitĂ sia spesso tutta in salita ma anche incredibilmente liberatoria.

Quindici anni dopo essere diventata mamma per la prima volta, Anna Tatangelo ha annunciato la sua seconda gravidanza. Lo ha fatto con un post su Instagram mercoledì 18 giugno, in cui ha pubblicato una sua foto da sola col pancione e un messaggio che grida indipendenza e libertĂ . Tra i commenti diversi colleghi del mondo della musica e personaggi famosi, che le hanno mostrato supporto, ma non mancano le malelingue. Nel 2010, dalla relazione tra la cantante e Gigi d’Alessio, era nato Andrea, che ha compiuto 15 anni a marzo. Il padre del nascituro sarebbe invece Giacomo Buttaroni, l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc, squadra in cui avrebbe giocato anche il figlio di D’Alessio e Tatangelo. 🔗 Leggi su Open.online

