Anna Tatangelo incinta chi è il compagno Giacomo Buttaroni e perché la cantante lo tiene segreto

silenzio stampa, alimentando gossip e curiosità tra i fan. La scelta di tenere nascosta l’identità del compagno, Giacomo Buttaroni, sembra dettata dalla volontà di vivere questa dolce attesa in intimità. Tuttavia, la sua privacy non ha impedito ai rumors di intensificarsi, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa c’è davvero dietro questa misteriosa gravidanza? Solo il tempo svelerà il vero volto di questa incredibile storia.

Il lieto annuncio di Anna Tatangelo, che tra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta, è avvolto nel mistero. Oltre alla felicità che in molti le stanno dimostrando sui social, alcuni - inevitabilmente - si stanno domandando chi sia il padre. In questi mesi la cantante ha mantenuto il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anna Tatangelo incinta, chi è il compagno Giacomo Buttaroni (e perché la cantante lo tiene segreto)

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

