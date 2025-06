Anna Tatangelo il cuore fa gli straordinari | in arrivo il secondo figlio

Il mondo della musica italiana si ferma un attimo per applaudire. Anna Tatangelo, la voce che ha conquistato il Bel Paese con la sua grinta sorana, ha sganciato la bomba social che nessuno si aspettava: è di nuovo incinta. A 38 anni, la cantante si prepara ad accogliere il suo secondogenito, mettendo in campo tutto l’arsenale emotivo che l’ha sempre contraddistinta. Lo scatto che vale più di mille parole. L’annuncio arriva con la precisione di un cuore che fa gli straordinari, dimostrando che l’amore non conosce limiti.

Il mondo della musica italiana si ferma un attimo per applaudire. Anna Tatangelo, la voce che ha conquistato il Bel Paese con la sua grinta sorana, ha sganciato la bomba social che nessuno si aspettava: è di nuovo incinta. A 38 anni, la cantante si prepara ad accogliere il suo secondogenito, mettendo in campo tutto l'arsenale emotivo che l'ha sempre contraddistinta. Lo scatto che vale più di mille parole. L'annuncio arriva con la precisione chirurgica di chi sa come catturare l'attenzione. Un post Instagram in bianco e nero che fa centro dritto al cuore: jeans, camicia aperta e quel pancino che racconta già una storia.

