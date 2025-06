Anna Tatangelo fidanzato oggi | chi è Giacomo Buttaroni? Tutto sul compagno della cantante

Negli ultimi mesi, la vita privata di Anna Tatangelo ha catturato l'attenzione di tutti, dopo le relazioni passate con Gigi D’Alessio, Livio Cori e Mattia Narducci. Ora, la cantante sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Giacomo Buttaroni, un giovane di 29 anni che, lontano dal mondo dello spettacolo, ha già conquistato fan e curiosi. Ma chi è davvero questo misterioso compagno? Scopriamolo insieme...

Negli ultimi mesi, la vita privata di Anna Tatangelo è tornata sotto i riflettori. Dopo la fine delle sue precedenti relazioni con Gigi D’Alessio, Livio Cori e Mattia Narducci, la cantante sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo fidanzato. Si chiama Giacomo Buttaroni, ha 29 anni e, seppur lontano dal mondo dello spettacolo, ha già conquistato l’attenzione di fan e curiosi. A confermare l’intesa tra i due sono stati scatti rubati, baci pubblici e sguardi complici che non lasciano spazio a dubbi. E mentre il gossip impazza, una notizia ha reso tutto ancora più interessante: Anna è in dolce attesa. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Tatangelo fidanzato oggi: chi è Giacomo Buttaroni? Tutto sul compagno della cantante

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - cantante - fidanzato

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

Andrea Iannone pazzo di Elodie L'ex motociclista incita il pubblico, al concerto di Elodie, a urlare il nome della cantante Vai su Facebook

Anna Tatangelo incinta, la cantante annuncia l'arrivo di un bimbo: «Un altro nuovo inizio che la vita mi dona»; Anna Tatangelo e il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni: il bacio sulla banchina del treno e la partenza insieme; Anna Tatangelo, è amore con il nuovo fidanzato: la fuga romantica e i baci bollenti.

Giacomo Buttaroni, chi è il fidanzato di Anna Tatangelo/ Padre del figlio che aspetta: si frequentano da… - Tutto su Giacomo Buttaroni, il fidanzato di Anna Tatangelo da cui la cantante aspetta un figlio. Segnala ilsussidiario.net

Anna Tatangelo incinta, la cantante annuncia l'arrivo di un bimbo: «Un altro nuovo inizio che la vita mi dona» - Una seconda volta, una seconda gioia dopo quella avuta ormai quindici anni fa con Andrea, il figlio nato dall'amore con di Gigi D'Alessio. Si legge su msn.com