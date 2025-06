Anna Tatangelo è incinta | Oggi sei tu la mia scelta di libertà Un altro nuovo inizio che la vita mi dona Io ti aspetto qui per adorarti e proteggerti

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando su Instagram la sua seconda gravidanza, confermando così un emozionante nuovo capitolo della sua vita. Dopo Andrea, nato nel 2010 con Gigi D’Alessio, ora si prepara a dare il benvenuto a un altro tesoro. Tra attese e gioia, la cantante si apre al mondo, pronta a vivere questa meravigliosa avventura con amore e speranza. È un miracolo che rinnova la sua quotidianità e il suo cuore di mamma.

La cantante annuncia la gravidanza con una foto su Instagram, confermando l’arrivo del secondo figlio, dopo Andrea, nato il 31 marzo 2010 dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anna Tatangelo è incinta: «Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti»

