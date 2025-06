Anna Tatangelo è incinta l’annuncio sui social e il mistero | chi è il padre?

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando su Instagram di essere in attesa del suo secondo figlio. La notizia, arrivata inaspettatamente, ha scatenato curiosità tra i fan, ignari della sua relazione. Ora il grande mistero rimane: chi è il padre del nascituro? La domanda più intrigante dell'estate è ancora senza risposta, lasciando tutti con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire di più.

Anna Tatangelo è incinta: la notizia arriva inaspettata sui social. Molti fan non sapevano neppure che la cantante avesse un compagno. Un lieto annuncio è arrivato pochissimi minuti fa dai profili social di Anna Tatangelo. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae di profilo, in jeans e una camicia aperta, che lascia poco spazio all'immaginazione: è in attesa del secondo figlio. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà", si legge a corredo del dolce scatto.

