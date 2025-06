Anna Tatangelo è incinta la foto col pancione su Instagram | Un altro nuovo inizio che la vita mi dona

Anna Tatangelo ha condiviso con gioia la sua dolce attesa su Instagram, mostrando il pancione e scrivendo: "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". La cantante si prepara a diventare mamma per la seconda volta, con un possibile lieto arrivo dal suo misterioso compagno. Un annuncio emozionante che ha giĂ conquistato i fan, pronti a scoprire di piĂą su questa bella novitĂ . Continua a leggere.

Anna Tatangelo diventerĂ mamma per la seconda volta e il bambino potrebbe essere di Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc con cui era stata fotografata a novembre del 2024. I due, tuttavia, non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore. L'annuncio sui social: "Ti aspetto per adorarti e proteggerti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

