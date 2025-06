Anna Tatangelo è incinta | la cantante annuncia la gravidanza su Instagram

Anna Tatangelo, 38 anni, ha emozionato i suoi fan annunciando su Instagram di essere in attesa del suo secondo figlio. Con un dolce scatto e parole che trasudano amore, la cantante ha condiviso un momento di grande gioia e intimità, sottolineando il suo desiderio di proteggere e amare questa nuova creatura. Una maternità che arricchisce ulteriormente il suo percorso personale e artistico, portando nuova luce e speranza nella sua vita.

Anna Tatangelo torna sotto i riflettori con una notizia che ha scaldato il cuore dei fan: è in attesa del suo secondo figlio. La cantante, 38 anni, ha condiviso un post su Instagram mostrando per la prima volta il suo pancione, accompagnato da parole profonde e piene d'amore: " Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono ". Una nuova maternità per la cantante.