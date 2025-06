Anna Tatangelo è incinta chi è il fidanzato Giacomo Buttaroni e futuro padre del figlio

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando con emozione di essere incinta, condividendo un dolce scatto col pancione su Instagram. La cantante esprime con parole piene d’amore e speranza il suo nuovo capitolo, mentre attende il primo figlio dal compagno Giacomo Buttaroni, futuro padre del piccolo. Un momento di grande gioia che segna l'inizio di una nuova avventura familiare, pronta a riempire la vita di emozioni e sogni condivisi.

Anna Tatangelo annuncia di essere incinta, con un dolce post su Instagram in cui si mostra col pancione: " Oggi sei tu la mia scelta di libertĂ . Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarĂ la sola risposta a tutte le domande ". Alla didascalia del post la cantante ha aggiunto due emoji: quella del peluches e quella di un cuore bianco che non dĂ indizi sul sesso del bambino. Pur senza annuncio ufficiale, nella vita di Anna Tatangelo, da diversi mesi, c'è Giacomo Buttaroni,  allenatore di calcio con cui è stata paparazzata dal settimanale lo scorso novembre.

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - incinta - fidanzato

