Anna Tatangelo aspetta il secondo figlio l’annuncio social

Anna Tatangelo, 38 anni, emoziona i suoi fan annunciano in un post su Instagram l'arrivo del suo secondo figlio. La cantante, con una dolce foto in bianco e nero che mette in evidenza il pancione, condivide la sua gioia e il suo amore in un messaggio toccante, testimoniando ancora una volta il suo cuore aperto e la sua forza. È un momento di pura felicità che segna un nuovo capitolo nella sua vita, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro.

Anna Tatangelo aspetta il secondo figlio. La cantante 38enne ha annunciato la notizia in un post sul proprio account Instagram dove ha condiviso una foto in bianco e nero col pancione in evidenza. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, ha scritto la cantante nel post.. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) Chi è il papà del figlio di Anna Tatangelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anna Tatangelo aspetta il secondo figlio, l’annuncio social

