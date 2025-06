Anna Tatangelo annuncia la seconda gravidanza | chi è il suo nuovo compagno

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando la sua seconda gravidanza, lasciando il pubblico senza parole. La cantante di Sora, già mamma di Andrea, si prepara a vivere un nuovo magico capitolo della sua vita, questa volta con un nuovo compagno al suo fianco. La sua storia d’amore, fatta di passione e rinascita, si arricchisce di una dolce attesa che emoziona fan e amici. La famiglia Tatangelo è pronta ad allargarsi ancora...

Anna Tatangelo è incinta. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, infiammando i cuori di fan e colleghi. La cantante di Sora ha annunciato la sua seconda gravidanza attraverso un post su Instagram che ha fatto il pieno di like, commenti e messaggi d’affetto. A distanza di quindici anni dalla nascita di Andrea, avuto dall’allora compagno Gigi D’Alessio, Anna si prepara a diventare mamma una seconda volta. Stavolta al fianco del nuovo compagno Giacomo Buttaroni: scopriamo lui chi è e come si sarebbero conosciuti. Una nuova vita per Anna Tatangelo dopo la tempesta. Non è un caso che la cantante abbia accompagnato l’annuncio con parole cariche di significato: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà . 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it