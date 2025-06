anm vietato criticare le toghe che indagano i poliziotti

Nel cuore di un dibattito acceso, l’Anm leccese si schiera con fermezza: criticare i magistrati che indagano sui poliziotti sembra ormai un tabù. La loro presa di posizione, arrivata tramite un comunicato ufficiale, lascia poco spazio al confronto e più a una difesa incondizionata. È fondamentale ricordare che la trasparenza e il rispetto delle regole sono pilastri della nostra democrazia, anche quando si tratta di giudicare l’operato di chi fa rispettare la legge…

Vietato criticare i magistrati. Con un comunicato scritto da chi, evidentemente, non vuole che il proprio operato sia messo in discussione, la sezione leccese dell’Associazione nazionale magistrati ha deciso di rispondere a coloro che in questi giorni hanno manifestato «perplessità» sull’operato della Procura di Taranto. Al centro del dibattito l’iscrizione nel registro degli indagati, il quanto mai discutibile atto “dovuto”, dei due poliziotti del commissariato di Grottaglie che al termine di un conflitto a fuoco hanno ucciso Michele Mastropietro, il bandito che aveva colpito a morte il brigadiere Carlo Legrottaglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it