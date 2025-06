Anime estate 2025 | ecco la lineup imperdibile di crunchyroll

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’animazione con la lineup di Crunchyroll per il 2025, un mix esplosivo di ritorni amati e nuove produzioni che promettono di conquistare gli spettatori di ogni età. Tra le serie più attese e i grandi successi riconfermati, questa programmazione estiva si preannuncia imperdibile. Non resta che scoprire insieme le novità che renderanno questa stagione davvero speciale.

Anteprima della programmazione estiva di Crunchyroll per il 2025. La line-up estiva di Crunchyroll per l'anno 2025 è stata ufficialmente annunciata, suscitando grande interesse tra gli appassionati di anime. La selezione comprende sia titoli di ritorno che nuove produzioni, offrendo un'ampia varietà di contenuti per soddisfare le diverse preferenze degli spettatori. Le serie più attese e i ritorni stagionali. Anime di successo riconfermati. Tra i titoli che ritorneranno in questa stagione ci sono alcune delle serie più amate dal pubblico. In particolare, si segnalano Dandadan e Kaiju No. 8, entrambe molto apprezzate e attese dai fan per nuovi episodi.