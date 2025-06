Anie 80 anni di storia | Le nostre tecnologie alimentano filiere del valore di 1.100 mld il 56% del Pil

Da 80 anni, ANIE guida l’innovazione che alimenta le filiere del valore di 1100 miliardi di euro, contribuendo al 56% del PIL italiano. Un traguardo straordinario che riflette decenni di crescita e progresso al fianco delle imprese, protagoniste della trasformazione tecnologica del nostro Paese. Durante l’evento “Da 80 anni ANIE conduce OLTRE”, è stato presentato lo studio “Verso una...”, un passo deciso verso il futuro della nostra industria.

Il 2025 segna un anniversario straordinario per Anie: 80 anni di storia, innovazione e sviluppo al fianco delle imprese socie, protagoniste della crescita tecnologica e industriale del nostro Paese. Questo importante traguardo è stato celebrato oggi in occasione dell’evento “Da 80 anni ANIE conduce OLTRE” svoltosi presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria. Nell’ambito delle celebrazioni, è stato presentato lo studio “Verso una nuova competitività industriale europea: Il ruolo strategico dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica”, realizzato da The European House – Ambrosetti e Anie, con il contributo del Research Department di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it