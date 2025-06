Anguissa resta a Napoli l’Arabia e il Fenerbahce non l’hanno convinto Gazzetta

Frank Zambo Anguissa ha deciso di restare a Napoli, mettendo fine alle voci di un addio all’Arabia e al Fenerbahçe. La sua scelta di rimanere nel club partenopeo cambia le carte in tavola sul mercato, lasciando il centrocampo azzurro invariato e congelando anche l’ipotesi Musah. Una svolta che potrebbe influenzare le strategie del Napoli e i futuri passi di Anguissa, pronto a scrivere un nuovo capitolo con i partenopei.

Anguissa non se ne va più, l’Arabia e il Fenerbahce non l’hanno convinto (Gazzetta) Anguissa ha deciso: resta a Napoli. Cambia così i mercato del Napoli a centrocampo, con Musah congelato. Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Frank Zambo Anguissa pochi mesi fa aveva comunicato al Napoli l’intenzione di cambiare aria. Una scelta di vita, non professionale. Una decisione che adesso potrebbe essere nuovamente capovolta, con la possibilità concreta di restare ancora a Napoli. Per due anni come prevede l’attuale contratto. O qualcosa in più, qualora si decidesse di riaprire la discussione su un rinnovo di contratto che aveva deciso di proporgli a inizio 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa resta a Napoli, l’Arabia e il Fenerbahce non l’hanno convinto (Gazzetta)

