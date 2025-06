Anguissa il Besiktas deve prima cedere per aumentare l' offerta al Napoli

L'interesse di Besiktas per Anguissa si fa sempre più intenso, ma il club turco deve prima cedere alcuni giocatori per poter aumentare l'offerta al Napoli. La trattativa si fa incandescente, e il futuro del centrocampista camerunense rimane tutto da scrivere. Con le mosse in corso, il mercato si anima e nuove sorprese sono dietro l'angolo: sarà decisivo il prossimo passo delle parti coinvolte.

L'interesse attorno a Frank Anguissa in Turchia continua ad essere molto forte. Il Besiktas non si arrende all'idea di dover rinunciare al centrocampista camerunense. Secondo quanto riferisce "Milliyet", il Napoli avrebbe rifiutato una proposta dei bianconeri da 18 milioni di euro ritenendola.

