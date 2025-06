Angera i parrucchieri tagliano i rifiuti | ripuliti il lago e le sponde

Angera (Varese) – Hanno ripulito le sponde del lago Maggiore ad Angera, si sono messi all’opera una trentina di parrucchieri professionisti. L’iniziativa è stata promossa da Davines s.p.a., gruppo italiano del settore della cosmetica professionale, da anni attento all’ambiente. I parrucchieri arrivati da Lombardia e Piemonte, lasciate spazzole e forbici in negozio, si sono muniti di guanti, pinze e sacchi per ripulire il lungolago dai rifiuti. A supportare l’iniziativa Sea Shepherd onlus che da tempo si spende per contrastare i crimini legati alla pesca illegale e a ripristinare gli ecosistemi acquatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Angera, i parrucchieri “tagliano” i rifiuti: ripuliti il lago e le sponde

