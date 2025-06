Angela Melillo | Così ho scoperto il tradimento del mio ex marito

Angela Melillo, protagonista di un racconto intimo e commovente, ha condiviso a "La Volta Buona" il doloroso momento in cui ha scoperto il tradimento del suo ex marito, Ezio Bastianelli. La showgirl, oggi felice con Cesare San Mauro, ha ripercorso quei momenti con sincerità , rivelando dettagli che hanno segnato la sua vita. Una testimonianza di forza e rinascita che dimostra come, anche nelle difficoltà , si possa trovare la strada verso la felicità .

Angela Melillo ha parlato a La volta buona del momento doloroso in cui ha scoperto di essere stata tradita dall'ex marito, Ezio Bastianelli. La showgirl, oggi felice accanto al suo attuale marito Cesare San Mauro, ha ricordato l'episodio con lucidità svelandone i dettagli.Il raccontoLa relazione tra Angela Melillo e Ezio Bastinelli è durata dal 2006 al 2013 e dal loro amore è nata nel 2008 Mia.

