Angela Lin chi è la commerciante cinese più famosa in Italia

Angela Lin, conosciuta come Angela Megastore, è la commerciante cinese più famosa in Italia, diventata un’icona sui social grazie ai suoi video divertenti che hanno conquistato il pubblico. La sua simpatia ha superato i confini digitali, portandola anche in televisione con il docu-reality "Angela Megastar – Ci penso io!" su Real Time. La sua vita è diventata un esempio di come talento e spontaneità possano trasformare una passione in un successo globale.

È la commerciante cinese più famosa in Italia, che ha spopolato sui social grazie ai suoi video divertenti che hanno fatto esplodere il suo successo in tutto il paese. Stiamo parlando di Angela Lin, conosciuta su TikTok come Angela Megastore, che grazie alla sua simpatia si è conquistato anche un piccolo spazio in tv, grazie a un docu-reality a lei dedicato dal titolo Angela Megastar – Ci penso io!, in onda su Real Time. Angela Lin, la vita della commerciante cinese più famosa d’Italia. Si chiama Angela Lin ed è una commerciante cinese, forse la più famosa d’Italia. Molti la conoscono grazie ai suoi video su Tik Tok girati dal suo Megastore nel quartiere Ostiense di Roma che gestisce da 40 anni: con il suo account si è guadagnata oltre 370mila followers, per più di 80 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Angela Lin, chi è la commerciante cinese più famosa in Italia

