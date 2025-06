Android potrebbe presto suggerire un assistente vocale ottimizzato

Immagina un mondo in cui il tuo smartphone Android riconosce immediatamente l'assistente vocale più performante per le tue esigenze, offrendoti un’esperienza ancora più fluida e personalizzata. Google sta aprendo le porte a questa rivoluzione, permettendo ai produttori di evidenziare assistenti vocali ottimizzati. Ma cosa cambia davvero? Scopriamo insieme come questa novità potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Google permetterà ai produttori di evidenziare alcuni assistenti vocali come ottimizzati, scopriamo insieme cosa significa L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android potrebbe presto suggerire un assistente vocale ottimizzato

In questa notizia si parla di: android - potrebbe - presto - suggerire

Google prende spunto da Apple? Android potrebbe avere la sua modalità StandBy - Google potrebbe introdurre una nuova modalità standby su Android, ispirata a quella di iOS. Questa funzionalità trasforma lo smartphone in un piccolo display intelligente mentre è in carica e posizionato orizzontalmente, offrendo un’esperienza più versatile e pratica.

Xbox Game Pass potrebbe presto mettere mano al nostro portafogli; Google proverà a rendere Gemini Live l’assistente perfetto con il supporto alle App; L’IA di Gemini arriva sulle auto: cosa cambia.

Android potrebbe presto salvarci da questo tipo di truffe bancarie - Google mostrerà un avviso del tipo: "Potrebbe trattarsi di una truffa". Si legge su msn.com

Huawei-Usa, il bando su Android potrebbe cadere «molto presto» - Ha dovuto rinunciare al lancio di un laptop, e ancora oggi si trova con l'enigma legato al Mate 30, ultimo top di gamma per il quale non è arrivata (al momento) la licenza ufficiale di Android. Lo riporta ilsole24ore.com