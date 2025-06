Andrea Nobili inaugura il suo Punto d' incontro Largo all' approfondimento di temi sociali e ambientali

Andrea Nobili inaugura il suo Punto d’Incontro, un nuovo spazio dedicato al dialogo su temi sociali e ambientali, nel cuore di Ancona. Situato in piazza del Crocifisso agli Archi, questo luogo nasce per promuovere la partecipazione democratica e il confronto costruttivo. Giovedì 19 giugno alle 19, l’apertura ufficiale sarà un’occasione per scoprire un punto di riferimento per cittadini, attivisti e pensatori. Un passo importante verso una comunità più consapevole e coesa.

ANCONA – Nasce un nuovo spazio culturale e politico in piazza del Crocifisso agli Archi, al servizio della partecipazione democratica. Giovedì 19 giugno alle 19, con un'inaugurazione pubblica, il "Punto d' incontro" apre ufficialmente le sue porte. La nuova sede è voluta dall'avvocato Andrea.

Per la Pace in Palestina e per mettere in discussione il progetto di riarmo europeo, con il biblista Alberto Maggi e Raffaella Bollini - Giovedì 12 giugno, ore 17,30, l'incontro è in piazza del Crocifisso, quartiere Archi, al Punto, ovvero il nuovo spazio

Andrea Nobili, candidato di Alleanza verdi e sinistra nelle Marche, sfida il governatore Acquaroli puntando su ambiente, sociale e giovani, criticando la giunta uscente e chiedendo chiarezza sulla dat