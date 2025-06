Andrea l’ha presa così Anna Tatangelo incinta la reazione del figlio avuto da Gigi D’Alessio

Oggi, 18 giugno, il mondo dello spettacolo italiano è in fermento: Anna Tatangelo annuncia con emozione la sua seconda gravidanza, un momento di gioia e rinnovamento condiviso sui social. La cantante, nota per la sua sincerità e sensibilità, ha scelto di rivelare questa notizia in modo intimo e autentico, lasciando tutti senza parole. Un'altra dolce attesa che segna un nuovo capitolo nella sua vita, e noi non vediamo l’ora di scoprire come evolverà questa meravigliosa storia di amore e speranza.

Un annuncio a sorpresa, quello che oggi 18 giugno ha scosso i social e il mondo dello spettacolo italiano. Con parole intense e piene d’amore, Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram la notizia della sua seconda gravidanza. La cantante, da tempo lontana dai riflettori del gossip sentimentale, ha scelto il modo più personale e discreto per rivelare un evento che cambierà nuovamente la sua vita. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono”, ha scritto nel post, accompagnando la frase a una foto che non lascia spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - andrea - presa

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

Anna Tatangelo ed il suo monologo a Le Iene #AnnaTatangelo Vai su Facebook

Gigi D'Alessio, i 6 figli, la nuova fidanzata (più giovane di 25 anni) e la lite con Stefano De Martino; Anna Tatangelo, primo giorno di scuola per il figlio Andrea D'Alessio: «Non sei contenta». Poi la presa in gir; Anna Tatangelo in crisi con Gigi D’Alessio. Ma sui social la vita continua.

Anna Tatangelo è incinta: l'annuncio social e la prima foto del pancino - La 38enne ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa, a 15 anni dalla nascita di Andrea. Segnala gazzetta.it

Anna Tatangelo incinta, chi è il fidanzato Giacomo Buttaroni (futuro padre di suo figlio): età, altezza, la carriera da calciatore, le ex famose - Il futuro padre sarà il fidanzato Giacomo Buttaroni, a cui la cantautrice è legata, lontano dai riflettori, da ... ilmessaggero.it scrive