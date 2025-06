Andrea Costa Imola | completata la ristrutturazione del debito club pronto per la cessione

Andrea Costa Imola si prepara a una nuova fase: dopo aver completato la ristrutturazione del debito e definito ogni dettaglio societario, il club è ora pronto per essere ceduto. A circa due mesi dal comunicato di vendita e grazie all’efficace lavoro dello studio Chiarioni, la situazione è finalmente chiara e trasparente. Questo rappresenta un passo importante verso il rilancio del club biancorosso, aprendo nuove opportunità per potenziali acquirenti e investitori.

Qualcosa si muove in casa Andrea Costa. Una cinquantina di giorni dopo il comunicato con cui la società aveva annunciato la messa in vendita del club e il mandato allo studio Chiarioni per la ristrutturazione del debito pregresso, ieri lo stesso club imolese ha annunciato il buon esito del lavoro dello studio. L'intricata situazione societaria biancorossa è definita nei minimi dettagli e a disposizione di chi intende acquisire il club, con il termine per farsi avanti fissato al 30 giugno (ai primi di luglio l'iscrizione al campionato). "L'Andrea Costa Imola 2022 comunica che lo studio Chiarioni ha terminato l'attività demandatagli ed è in grado di fornire un quadro della situazione aziendale ai fini di una possibile cessione di quote eo ristrutturazione.