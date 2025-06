Andar per Ville & Castelli | visita notturna con passeggiata del fortilizio la Brunelde

Vivi un’esperienza unica tra storia, natura e mistero con l’evento “Andar per Ville & Castelli” venerdì 20 giugno. La passeggiata notturna al Forte La Brunelde, tra suggestivi panorami e atmosfere incantate, ti porterà indietro nel tempo, svelando i segreti di antiche fortificazioni. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale sotto le stelle, lasciandosi affascinare dalla magia del passato. Non perdere questa straordinaria avventura!

È un appuntamento di particolare fascino quello proposto per venerdì 20 giugno nell’ambito dell’iniziativa Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura 3^edizione 2025 promossa dall' Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale e realizzata in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Andar per Ville & Castelli: visita notturna con passeggiata del fortilizio la Brunelde

