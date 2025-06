Ancora violenza in carcere | due accoltellati

Ancora violenza scuote il carcere di Ascoli, con due detenuti accoltellati in un clima di tensione elevatissima. La situazione, già critica a causa del sovraffollamento e delle condizioni precarie, rischia di sfuggire completamente di mano. Donatello Di Marzio, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, denuncia un' emergenza che richiede interventi immediati e decisivi per garantire sicurezza e dignità per tutti. La certezza è che la crisi carceraria non può più essere ignorata.

Altissima tensione nel carcere di Ascoli, dove sono avvenuti due violenti episodi che hanno visto coinvolti altrettanti detenuti. "La situazione è molto critica", denuncia Donatello Di Marzio, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Nel pomeriggio, verso 15.45, presso la Sezione giudiziaria del carcere che vive di un inconcepibile sovraffollamento (con la presenza sessanta detenuti in luogo dei 48 previsti), sono stati accoltellati due detenuti, con pugnali fatti artigianalmente, uno dei quali ha riportato gravi lesioni alla testa mentre l’altro ha ferite sulla schiena, braccia e collo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora violenza in carcere: due accoltellati

