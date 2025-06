Ancora spari a Pianura | stesa nella notte in via Escrivá

Ancora sangue e paura scuotono il cuore di Napoli: nella notte, via Escrivá a Pianura si trasforma in un campo di tensione e violenza. Le sparatorie, ormai all’ordine del giorno, alimentano un clima di insicurezza che preoccupa cittadini e forze dell’ordine. Un episodio recente, senza feriti, solleva ancora una volta il velo su un quartiere segnato da criminalità e instabilità. La domanda ora è: quanto dovremo aspettare prima che queste violenze cessino?

Non si fermano le sparatorie a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli dove la tensione criminale resta altissima. L’ultima “stesa” è avvenuta nella serata di ieri, martedì 17 giugno, in via Jose Maria Escrivá, una delle strade più calde del quartiere, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Nessun ferito, ma sul selciato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it