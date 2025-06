Ancora spaccio di crack a Canicattì | 45enne pizzicato con una dose finisce nei guai

Ancora un episodio di spaccio a Canicattì: questa volta, un 45enne pizzicato con una dose di crack si trova nei guai. La polizia, anche questa volta, ha sequestrato un involucro ritenuto per uso personale, segnalando il consumatore abituale alla Prefettura di Agrigento. È un allarme costante che non smette di risuonare: cosa si può fare per fermare questa spirale di droga e criminalità?

Ancora un sequestro di crack, un involucro ritenuto per "uso personale", da parte della polizia. E il canicattinese quarantacinquenne è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale "consumatore abituale di sostanze stupefacenti". Non passa fine settimana, anche se sequestri del genere.

