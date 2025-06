Ance Lombardia John Bertazzi è il nuovo presidente per il quadriennio 2025-29

Con grande entusiasmo, Ance Lombardia annuncia la nomina di John Bertazzi come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Eletto dall’assemblea degli associati, Bertazzi porta con sé una consolidata esperienza nel settore delle costruzioni e una visione innovativa per il futuro della regione. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di crescita e sviluppo nel panorama edilizio lombardo, guidato dalla passione e dalla competenza di un leader riconosciuto.

Milano, 18 giugno 2025 – È John Bertazzi il nuovo presidente di Ance Lombardia per il quadriennio 2025-2029. Lo hanno deciso gli associati al termine dell'assemblea annuale, che aveva il compito di eleggere il successore di Tiziano Pavoni, presidente dell'omonima azienda e alla guida dell'associazione dei costruttori lombardi dal 2021. Chi è. Bertazzi è fondatore e amministratore delegato dell'impresa di costruzioni C&i Group Milano, società impegnata nello sviluppo, nella costruzione, nel recupero e nella commercializzazione di interventi di edilizia residenziale, terziaria e commerciale. Bertazzi è anche vice Presidente di Assimpredil ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ance Lombardia, John Bertazzi è il nuovo presidente per il quadriennio 2025-29

In questa notizia si parla di: bertazzi - presidente - ance - lombardia

Ance Lombardia, John Bertazzi è il nuovo presidente per il quadriennio 2025-29; Edilizia, John Bertazzi nuovo presidente di Ance Lombardia. Il varesino Massimo Colombo tra i vice; John Bertazzi è il nuovo presidente di Ance Lombardia.

Ance Lombardia: John Bertazzi eletto presidente per il quadriennio 2025-2029 - L’Assemblea di ANCE Lombardia, Associazione regionale dei costruttori edili lombardi, ha eletto oggi all’unanimità John Bertazzi alla carica di ... affaritaliani.it scrive

Tutto su: ance lombardia - L’Assemblea di ANCE Lombardia, Associazione regionale dei costruttori edili lombardi, ha eletto oggi all’unanimità John Bertazzi alla carica di Presidente per il quadriennio 2025- Secondo affaritaliani.it