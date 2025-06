Amoroso | Mi sembra strano che Vlahovic vada al Milan visto che Allegri…

Il mondo del calcio è sempre ricco di sorprese e rumors, e l’eventualità di Vlahovic al Milan sta facendo discutere gli appassionati. Nicola Amoruso, ex calciatore, ha commentato questa ipotesi ai microfoni di TMW Radio, sottolineando quanto possa sembrare improbabile data la presenza di Allegri e le dinamiche attuali. Ma nel calcio, nulla è mai scontato: vedremo se questa possibilità si trasformerà in realtà o resterà solo un’ipotesi.

Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà per parlare di Vlahovic, accostato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Amoroso: “Mi sembra strano che Vlahovic vada al Milan visto che Allegri…”

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - amoroso - sembra

Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta - A novanta minuti dal termine della Serie A, Juventus e Milan affrontano sfide decisive, mentre le voci di calciomercato infiammano l'ambiente.

La mossa di Allegri per portare Vlahovic al Milan: l’esperto conferma.

Vlahovic con Allegri, la notizia che frena tutto: per il Milan è dura - Su Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri spunta una notizia che frena tutto: per il Milan ora la trattativa è dura ... Scrive spaziomilan.it

Vlahovic sogna il Milan, ma la trattativa è in salita. Intanto si parla di uno scambio con Theo - Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus , sembra aver messo nel mirino il Milan come possibile destinazione in questa sessione di mercato. Segnala informazione.it