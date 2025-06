Amir Golzadeh si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina | talento iraniano nel campionato italiano

Amir Golzadeh si unisce alla prestigiosa Yuasa Battery Grottazzolina, portando nel campionato italiano un talento iraniano di grande prospettiva. La sua esperienza e il suo potenziale rappresentano un'ulteriore preziosa risorsa per la squadra, già in cerca di completare il roster. Proprio nei giorni in cui l’Iran attraversa un periodo difficile, Amir afferma: “Per il momento stiamo tutti bene e l’auspicio è chiaramente quello di poter...”

Proprio nell’edizione di ieri parlavamo che all’appello del nuovo roster della Yuasa Battery Grottazzolina mancavano due soli elementi: un centrale e un vice Petkovic. Puntualmente proprio la casella del secondo opposto è stata occupata dall’arrivo di Amir Golzadeh, iraniano classe 2003 per 205 centimetri. "Non sono giorni facili questi per l’ Iran – racconta Amir - per il momento stiamo tutti bene e l’auspicio è chiaramente quello di poter tornare quanto prima a parlare di altro". Educazione importante per lui con due genitori insegnanti universitari: "Sono onorato di poter vivere l’opportunitĂ di misurarmi con i migliori nel campionato piĂą bello del mondo, onestamente la chiamata di Grottazzolina mi ha emozionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amir Golzadeh si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina: talento iraniano nel campionato italiano

In questa notizia si parla di: amir - golzadeh - yuasa - battery

Yuasa Battery Grottazzolina, ecco l’iraniano Golzadeh Vai su Facebook

Amir Golzadeh si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina: talento iraniano nel campionato italiano; Il talento di Amir Golzadeh al servizio della Yuasa Battery; Pallavolo Mercato – Amir Golzadeh, il giovane talento iraniano vice Petkovic a Grottazzolina.

Amir Golzadeh si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina: talento iraniano nel campionato italiano - Proprio nell’edizione di ieri parlavamo che all’appello del nuovo roster della Yuasa Battery Grottazzolina mancavano due soli elementi: un centrale e un vice Petkovic. Secondo ilrestodelcarlino.it

Volley Mercato: Amir Golzadeh è il secondo opposto di Grottazzolina - Già nel roster dei trenta della VNL nella nazionale di Roberto Piazz ... Si legge su tuttosport.com