Amici TrigNO e Chiara Bacci in crisi? Preoccupa il gesto di lui

La love story tra TrigNO e Chiara Bacci, nata sotto i riflettori di Amici 24, aveva conquistato il cuore di molti con la sua spontaneità. Tuttavia, recenti segnalazioni social e l’intervento dell’esperto di gossip Amedeo Venza hanno acceso i sospetti: qualcosa potrebbe essere in crisi tra loro. Cosa sta succedendo nel mondo di questa giovane coppia? Restate sintonizzati, perché il gossip è destinato a sorprendere.

La storia d’amore nata tra TrigNO e Chiara Bacci durante l’ultima edizione di Amici 24 aveva conquistato il pubblico per la sua dolcezza e spontaneità. Ma ora, a poche settimane dalla fine del talent, una segnalazione social mette in discussione la solidità della coppia. A lanciarla è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio sul cantante ricevuto da un utente anonimo. Amici, TrigNO nel mirino: like sospetti e nuovi follow. Secondo quanto riportato, TrigNO avrebbe cominciato a seguire la giovane influencer e le avrebbe lasciato alcuni like “tattici”, apparentemente su contenuti molto espliciti o ammiccanti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it