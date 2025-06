Amici Chiara Bacci e TrigNO si sono lasciati? I like sospetti di lei

voci si fanno sempre più insistenti: la loro storia è davvero giunta al capolinea? Chiara Bacci e Trigno stanno affrontando una nuova prova o si tratta solo di rumor di passione passeggera? La verità, ancora tutta da scoprire, potrebbe cambiare radicalmente il volto di questa coppia nata tra le note di Amici 24. Resta con noi per svelare gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda sentimentale.

Chiara Bacci e TrigNO (nome d'arte di Pietro Bagnadentro ), coppia nata tra i banchi di Amici 24, sono di nuovo al centro del gossip. Dopo le prime indiscrezioni su presunti comportamenti ambigui del cantante, arriva un nuovo capitolo: alcuni "like sospetti" di Chiara su Instagram hanno riacceso il dibattito sulla tenuta della loro relazione. Mentre il pubblico si divide tra chi li vede ancora affiatati e chi ipotizza una crisi latente, le interazioni social della ballerina sembrano lanciare messaggi più o meno velati. Amici: la segnalazione su TrigNO che ha acceso i sospetti. La miccia si è accesa nei giorni scorsi, quando un utente ha segnalato all'esperto di gossip Amedeo Venza che TrigNO avrebbe messo like a profili femminili dai contenuti provocanti.

