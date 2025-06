Ambrosoli tre generazioni e un secolo di idee miele e caramelle

Ambrosoli, un nome che da oltre un secolo incanta con miele e caramelle, racconta una storia di passione, tradizione e innovazione tramandata tra tre generazioni. In un mondo in rapido mutamento, questa azienda familiare di Ronago dimostra che la continuità non è solo un’eredità , ma un capitolo da scrivere costantemente. Una testimonianza di come il cuore di un’impresa possa battere forte nel tempo, evolvendosi senza perdere la propria identità .

Ronago (Como), 18 giu. (askanews) - C'è un'azienda, in Lombardia, dove la successione non è un problema da risolvere ma una storia da scrivere, capitolo dopo capitolo. Si chiama Ambrosoli e da oltre un secolo attraversa le generazioni senza perdere la propria identità : un'impresa familiare in cui ogni passaggio è stato un'evoluzione, non una frattura. Tutto comincia nei primi del '900, a Ronago, piccolo paese sul confine svizzero, dove Giovanni Battista Ambrosoli, giovane chimico con la passione per le api, eredita l'azienda agricola della nonna paterna. Ma non si limita a portarla avanti: la reinventa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambrosoli, tre generazioni e un secolo di idee, miele e caramelle

In questa notizia si parla di: ambrosoli - generazioni - secolo - idee

Ambrosoli, tre generazioni e un secolo di idee, miele e caramelle | .it.

Ambrosoli, tre generazioni e un secolo di idee, miele e caramelle - (askanews) – C’è un’azienda, in Lombardia, dove la successione non è un problema da risolvere ma una storia da scrivere, capitolo dopo capitolo. askanews.it scrive

La dolce storia di Ambrosoli - la sirena della fabbrica Ambrosoli, fondata da Giovanni Battista – ‘Battistino’ – e portata avanti dai suoi numerosi figli. Come scrive primaonline.it