Ambrosini | Pioli scelta intelligente per la Fiorentina al Milan è un rimpianto

Massimo Ambrosini ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Stefano Pioli alla Fiorentina, definendola una scelta intelligente per il club viola. L’ex centrocampista del Milan ha inoltre riflettuto sul suo passato e sui ricordi legati ai colori rossoneri, sottolineando come questa decisione possa portare grandi risultati. La sua analisi apre un dibattito affascinante su come le scelte tecniche influenzino il panorama calcistico italiano, lasciandoci con un interrogativo: che ruolo giocherà Pioli in questa nuova avventura?

Massimo Ambrosini, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha espresso la sua opinione sull'approdo dell'ex Milan, Stefano Pioli, alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Pioli scelta intelligente per la Fiorentina, al Milan è un rimpianto”

In questa notizia si parla di: ambrosini - pioli - fiorentina - milan

AMBROSINI COMMENTA GLI ARRIVI DI DZEKO E PIOLI A FIRENZE ? Siete d’accordo con il pensiero dell’ex centrocampista di #Milan e #Fiorentina? @TommyOrmini #fiorentina #dzeko #pioli #pitti #pittiuomo #ambrosini #violanews Vai su X

Un futuro ancora tutto da scrivere. Ma con una certezza: sarà addio alla Fiorentina. Nikola Milenkovic non rinnoverà il contratto con la viola, in scadenza nel 2022, e la prossima sarà l'estate della partenza A chi serve di più: Milan o Inter? #SportMediaset Vai su Facebook

Ambrosini vota Pioli alla Fiorentina: Scelta intelligente. Fagioli? Vale la pena insistere; Pioli-Fiorentina, si cerca il Club Manager: sempre in pole Milan Badelj; Ambrosini sul Milan: “Modric? Un grandissimo campione”. Poi il commento su Allegri.

Ambrosini: "La Fiorentina dovrà capire se Kean rimarrà o quale sarà..." - All'evento 'Pitti Uomo' ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb l'ex calciatore Massimo Ambrosini: "Pioli dov'è stato lo hanno sempre apprezzato moltissimo. Come scrive tuttojuve.com

L'ANALISI - Ambrosini: "Gattuso l'ideale per la Nazionale, può trovare un equilibrio tra emotività e praticità" - Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. Si legge su napolimagazine.com