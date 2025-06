Ambrosini | Ecco cosa potrà dare Gattuso alla Nazionale Italiana

Massimo Ambrosini rivela cosa Gattuso potrà portare alla nazionale italiana. Ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso nel Milan, Ambrosini analizza le qualità e le strategie che il tecnico potrebbe mettere in campo. Con un passato ricco di successi condivisi, la sua opinione arricchisce il quadro delle aspettative. Scopriamo insieme come questa nomina possa rappresentare un nuovo capitolo per il calcio italiano.

Massimo Ambrosini, ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso nel Milan, a 'Tuttosport' sulla sua nomina a Commissario Tecnico dell'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Ecco cosa potrà dare Gattuso alla Nazionale Italiana”

