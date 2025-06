Ambiente | anticipato il divieto di accendere fuochi per rischio incendi

Per garantire la sicurezza di tutti e preservare il nostro splendido patrimonio naturale, l’anticipo del divieto di accendere fuochi e abbruciamenti si rende ormai indispensabile. La prevenzione è la nostra arma più efficace contro gli incendi boschivi, che quest’anno potrebbero svilupparsi e propagarsi più rapidamente. Restate vigili e rispettate le disposizioni: insieme possiamo proteggere il nostro ambiente e preservare la sua bellezza per le future generazioni.

Anticipato a sabato 21 giugno il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi che si concluderà, salvo proroghe, il 31 agosto. Nelle prossime settimane sono vietati su tutto il territorio regionale gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ambiente: anticipato il divieto di accendere fuochi per rischio incendi

Incendi, anticipato il divieto di accendere fuochi - In vista della stagione estiva, la prevenzione diventa fondamentale: il divieto di accendere fuochi e di abbruciare residui vegetali è stato anticipato a sabato 21 giugno e durerà fino al 31 agosto.

