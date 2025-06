Amazon quando è nato e quando è uscito in Italia

Amazon, la rivoluzionaria piattaforma di e-commerce fondata da Jeff Bezos, compie 30 anni nel 2025. Nato come libreria online nel 1994, ha effettuato la sua prima spedizione il 16 luglio 1995, portando a casa un libro di Hofstadter. Ma cosa sappiamo di Amazon Italia? Quando è arrivata e come ha cambiato il modo di fare acquisti nel nostro paese? Scopriamo insieme le tappe fondamentali di questa straordinaria storia di innovazione.

Nel 2025 Amazon.com, azienda registrata da Jeff Bezos il primo novembre del 1994, festeggia i suoi primi 30 anni di attività. Quella che oggi è principale Internet company al mondo effettuò infatti la prima spedizione il 16 luglio del 1995: quel giorno infatti un utente acquistò sulla piattaforma il libro Fluid Concepts & Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought di Douglas Hofstadter, titolo in italiano Concetti fluidi e analogie creative: Modelli per calcolatore dei meccanismi fondamentali del pensiero. La nascita di Amazon. Jeff Bezos (Ansa). Bezos, allora trentenne, si licenziò dal ruolo da vicepresidente alla D.

Amazon.it compie 15 anni: ecco com'è cambiato lo shopping online in Italia - Sono passati quindici anni da quando Amazon ha aperto per la prima volta le sue vetrine virtuali in Italia, segnando una trasformazione radicale delle esperienze di consumo. Si legge su hdblog.it