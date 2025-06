Amazon licenzierà lavoratori umani per fare spazio all’IA

In un mondo in rapido cambiamento, Amazon fa discutere annunci come quello di licenziare 224 lavoratori per fare spazio all’intelligenza artificiale. L’amministratore delegato Andy Jessy ha ammesso che questa scelta rappresenta un investimento strategico, mirato a rivoluzionare il lavoro eliminando compiti ripetitivi. Ma quale sarà il vero impatto sull’occupazione e sul ruolo degli esseri umani in questa nuova era digitale? Leggi tutto.

Lo ha detto l'ad Andy Jessy non nascondendo ciò che in pratica è uno dei ritorni degli investimenti in queste soluzioni. L'IA sarà però usata soprattutto per eliminare compiti ripetitivi che oggi sono ancora assegnati agli umani.

