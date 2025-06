Amazon e la stretta sui resi | tempi ridotti da 30 a 14 giorni per libri giochi home e tecnologia

Amazon rivoluziona le regole dei resi: da giugno i clienti avranno solo 14 giorni per restituire libri, giochi, prodotti home e tecnologia, contro i 30 di prima. Una mossa decisa che mira a migliorare l'efficienza e ridurre abusi, ma che potrebbe influire sulla scelta d’acquisto. La stretta sui tempi di reso sta già facendo discutere tra venditori e clienti: il nuovo equilibrio tra convenienza e praticità sta emergendo.

Amazon ha deciso di dire addio ai tempi lunghi per il reso gratuito di migliaia di prodotti. Il 16 giugno scorso il colosso dell’e-commerce ha comunicato ai venditori che le tempistiche saranno ridotte da 30 a 14 giorni giĂ dal 23 dello stesso mese. A perdere il reso lungo saranno i libri, i giocattoli, ma anche migliaia di beni nelle categorie home, video, auto e moto. Ci sono anche altri elettrodomestici non inseriti nel precedente taglio, dispositivi per la cura della persona o per la salute, e molto altro. L’azienda ha confermato l’indiscrezione: «Stiamo modificando la finestra di reso per alcune categorie di prodotti selezionate. 🔗 Leggi su Lettera43.it