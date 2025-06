Altro che spray | la cannabis stermina le zanzare killer della dengue in 48 ore

Altro che spray chimici: la cannabis, con il suo estratto di foglie ricco di CBD, si rivela un potente alleato nella lotta contro le zanzare e le malattie come la dengue. In soli 48 ore, questa soluzione naturale potrebbe cambiare il modo di proteggersi, offrendo un'alternativa più sicura ed efficace. La scienza ci apre le porte a un futuro più sostenibile e innovativo nel contrasto ai vettori di malattie, e questa scoperta è solo all'inizio di un cambiamento rivoluzionario.

Ogni anno, le malattie trasmesse dalle zanzare provocano oltre un milione di morti nel mondo. Finora ci si è affidati soprattutto a spray chimici, ma questi stanno perdendo efficacia: le zanzare si stanno adattando e i composti tossici inquinano suolo e acqua. Ora, però, una scoperta sorprendente offre una nuova speranza. Un team di ricercatori dell'Ohio State University ha dimostrato che l'estratto di foglie di canapa, ricco di CBD, può eliminare tutte le larve di zanzara nel giro di due giorni. La protagonista di questa ricerca è l'Aedes aegypti, la zanzara responsabile della diffusione di malattie gravi come dengue, febbre gialla e Zika.

