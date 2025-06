Altra traccia | un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli

Sul tema di attualità (Tipo C) c'è un estratto a firma Anna Meldolesi e Chiara Lalli dal titolo “L’indignazione è il motore del mondo social”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Altra traccia: un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli

In questa notizia si parla di: meldolesi - chiara - lalli - altra

Tracce tipologia C per il tema di attualità alla Maturità 2025: Borsellino e Meldolesi e Lalli; Classe 2006 Pasolini, Il Gattopardo e le altre tracce della prima prova dell’esame di maturità 2025; Maturità 2025, le tracce della prova di italiano: Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, il Gattopardo di Tom.

Chiara Lalli - La storia del bambino che ama vestirsi di rosa Chiara Lalli, bioeticista Cosa c’è di tanto scandaloso se un bambino vuole mettersi un vestito da femmina? Scrive internazionale.it

Chiara Lalli: "Prima di morire Massimiliano mi ha abbracciato e chiesto scusa: non riusciva a stringermi" - "E' stata un'altra cosa perché un conto è scriverne e un conto è salire in macchina ... Come scrive huffingtonpost.it