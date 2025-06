All' ospedale c' è la ' Stanza dei sogni' | un luogo magico per i pazienti di Pediatria

All'Ospedale di Cona, la "Stanza dei sogni" trasforma il ricovero in un'esperienza magica e rassicurante per i piccoli pazienti. Questo innovativo ambiente multisensoriale è pensato per ridurre paura e ansia, offrendo un'oasi di comfort e speranza. Un luogo dove il sorriso e la serenità diventano parte integrante della cura, dimostrando che anche nei momenti difficili, il cuore dell'ospedale può essere un rifugio di calore e fantasia.

L'ospedale di Cona ha la sua 'Stanza dei sogni'. Si tratta, di fatto, di un innovativo ambiente multisensoriale ideato per migliorare l'esperienza del ricovero e delle procedure mediche per i bambini e i ragazzi assistiti presso la Pediatria. Il progetto mira a creare uno spazio dove paura, ansia.

