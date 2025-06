Alloggi sociali per adulti in difficoltà a Bari | pubblicato bando per aggiornare elenchi degli enti

Se sei un ente interessato a offrire supporto e ospitalità a adulti in difficoltà a Bari, questa è un’opportunità fondamentale. Il Comune ha pubblicato un avviso per l’accreditamento degli enti gestori di alloggi sociali, mirato all’aggiornamento e ampliamento degli elenchi per il triennio 2025-2028. Scopri come partecipare e contribuire a creare un network di solidarietà e assistenza concreta per chi ne ha più bisogno.

Il Comune di Bari ha pubblicato l’avviso finalizzato all’accreditamento, per il triennio 2025-2028, di enti gestori di alloggi sociali per adulti in difficoltà, mediante l’aggiornamento e l’ampliamento dei relativi elenchi. Questa tipologia di servizi residenziali sono destinati a persone in. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Alloggi sociali per adulti in difficoltà a Bari: pubblicato bando per aggiornare elenchi degli enti

In questa notizia si parla di: alloggi - sociali - adulti - difficoltà

Alloggi per la fasce sociali fragili. La Regione stanzia 1,5 milioni - La Regione Emilia-Romagna ha approvato il programma 'Social Housing 2023', destinando 15 milioni di euro per supportare le fasce sociali fragili.

Alloggi sociali per adulti in difficoltà a Bari: pubblicato bando per aggiornare elenchi degli enti; “Il mio nome sul campanello”, una rete di alloggi per adulti in difficoltà; Housing sociale: accordo tra Comune e ALER per sette alloggi in comodato d’uso.