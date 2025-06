Alloggi al Niguarda per le famiglie dei bimbi operati

Venti foto in mostra fino a settembre al Blocco Nord dell’ ospedale Niguarda. Raccontano i vent’anni del programma “ Cuore di bimbi ” della Fondazione Mission Bambini, 77 missioni dal 2005 in 12 Paesi tra Africa, Asia ed Europa operando più di 2.800 piccoli cardiopatici. Quest’anno "prevediamo più di cento operazioni", spiega il coordinatore scientifico Stefano Marianeschi, che è il primario della Cardiochirurgia pediatrica del Niguarda. Accanto alla quale sono partiti i lavori, finanziati da Mission Bambini con 75mila euro, per una Casa Cuore di bimbi (tre camere, lavanderia, area gioco, cucina e soggiorno) che ospiterà le famiglie dei piccoli portati a operarsi qui perché non si può nei loro Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alloggi al Niguarda per le famiglie dei bimbi operati

