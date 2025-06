Allianz Trade | Cresce divario tra strategie aziendali in Nord America e in Ue

Nel mondo degli affari globali, le strategie aziendali si evolvono in modo divergente tra Nord America e Europa. Allianz Trade, leader nell’assicurazione del credito commerciale, ha appena pubblicato un report che evidenzia questa crescente distanza attraverso i dati sui Working Capital Requirements e Days Sales Outstanding. Questi indicatori svelano come le imprese di due continenti stiano adottando approcci distinti per affrontare le sfide economiche. Scopriamo insieme le ragioni di questa distanza crescente e le sue implicazioni.

(Adnkronos) – Allianz Trade, leader mondiale nell’assicurazione del credito commerciale, ha pubblicato oggi il proprio report sui Working capital requirements (Wcr) e sui Days sales outstanding (Dso). I risultati evidenziano una crescente divergenza per ciò che riguarda le strategie aziendali in Nord America e in Europa, rivelando come le imprese stiano affrontando in modo diverso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

